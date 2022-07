La Talpa, Maria De Filippi ha scelto l'inviato? L'indiscrezione: ecco chi è

22 luglio 2022 a

a

a

La Talpa torna sulle reti Mediaset: lo ha confermato l'ad Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. Dal momento dell'annuncio, sono state tante le indiscrezioni trapelate sul reality show. Adesso, per esempio, i rumor riguardano chi potrebbe condurre il programma e non solo. Diverse voci si rincorrono anche sul possibile inviato e sugli opinionisti della trasmissione. A parlarne è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha fatto un nome su Instagram.

Simona Ventura dice "no" a Maria De Filippi: rumors e smentire, il caso a Mediaset

"La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato al reality più atteso della prossima stagione", ha scritto Venza. A volerlo sarebbe Maria De Filippi, incaricata di produrre il programma quest'anno. L'influencer comunque ha precisato che per ora si tratta solo di voci e che non c'è nulla di certo. Di certo c'è che non sarà Simona Ventura a condurre il reality. Lo ha smentito lei stessa su Twitter.

Berlusconi, proposta indecente a Wanda Nara: per avere Icari al Monza...

Stando ad alcune voci di corridoio, a condurre il programma potrebbe essere Silvia Toffanin che, dopo tanti anni alla guida di Verissimo, per la prima volta si metterebbe alla prova con una trasmissione in prima serata. I rumor, poi, circolano anche sul cast: in lizza ci sarebbe l'ex dama di Uomini e donne Ida Platano. Mentre tra i possibili opinionisti è spuntato il nome di Wanda Nara.