Uomini e Donne, "l'ex tronista è sparita": l'inquietante caso di Veronica Burchielli

Sparita completamente dai social. Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne, sta facendo preoccupare i fan. La 27enne, già protagonista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, avrebbe lasciato Instagram per motivi di autostima. "Veronica Burchielli - si legge su Very Inutil People - si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima".

Il blog aggiunge che "negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene".

Anche a Uomini e Donne, in occasione di un'esterna con Alessandro Zarino, la giovane aveva confessato di aver sofferto di disturbi alimentari. Problemi che hanno più volte causato in lei insicurezza. "A volte serve tempo per elaborare le ferite. Ho avuto un anno in cui non sono uscita di casa, non ho avuto contatto fisico con un uomo, mi sono chiusa tra le mura di casa. Se non ho detto nulla prima è perché mi è stato impedito di dire la verità, ero succube di quella persona, manipolata. Ero in uno stato fisico e mentale non sano", aveva già spiegato ai fan su Instagram in passato.