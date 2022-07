Tu si que vales, rumors clamorosi su Giovannino: Sabrina Ferilli nel panico

Francesco Fredella 26 luglio 2022 a

Pronti. Partenza. Via. Torna Tu si que vales, si sa: una certezza. La nuova edizione è ai nastri di partenza, al via il prossimo 17 settembre. E c’è molta attesa. Alla conduzione, anche quest’anno, ci saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E poi non mancherà, dietro le quinte, Giulia Stabile, la ballerina lanciata da Amici.

Secondo Tv Blog, sempre ben informato sulle vicende televisive, nelle nuove puntate di Tu si que vales ci sarà un protagonista in più: Giovannino. Di chi si tratta? In pratica è il disturbatore di Sabrina Ferilli che sembra aver lasciato il segno nel programma di De Filippi. A questo personaggio viene lasciato spazio in ogni puntata con una percentuale che è aumentata.

Di Giovannino parla molto il web. Utilizza il mantello, must del suo outfit. Ma lui è l’attore e comico napoletano Giovanni Iovine, 26 anni. Una lunga gavetta come animatore nei villaggi turistici e poi si avvicina al mondo della tv. Recita anche nella terza stagione di Gomorra. Ora fa il suo ritorno in televisione, sempre nella “scuderia” di Maria De Filippi. Sempre a Tu si que vales.