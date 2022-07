Paola Di Benedetto, "le patatine nel c***o": vip fuori controllo, nome e cognome

26 luglio 2022 a

Notizie molto piccanti dai corridoi della tv. Nella sua rubrica "Pillole di gossip" per Dagospia, Ivan Rota sgancia un paio di bombe dal potenziale altamente pruriginoso. Si parte con Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4 nel 2020 ed ex concorrente anche dell'Isola dei famosi, una veterana dei reality insomma. Durante una diretta video, intervistata dal canale Twitch GrenBaud, la bella showgirl fresca di rottura lampo con il rapper Rkomi, partecipa al gioco che è tutto un programma, "Lo bombi o lo passi?".

Il giochino è semplice: lo youtuber e tiktoker padrone di casa ha mostrato alla sua ospite le foto in successione di alcuni ragazzi famosi, chiedendo un giudizio molto intimo alla Di Benedetto. Che non si tira indietro e anzi regala dettagli particolarmente compromettenti. In particolare, di fronte a una foto, esplode letteralmente: "Mamma mia rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c***o ha superato tutto. Ah si è capito chiaramente. Si è capito?". Sì, risponde Rota: "Parlava di Denis Dosio", giovanissimo youtuber già visto in tv proprio al GfVip.

Altra soffiata che agiterà i corridoi Mediaset. Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e donne, in queste vacanze estive "sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo". Chi è? Ecco nome e cognome: "Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e sexy professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar. La vediamo solo, molto sexy, su Instagram". Ed evidentemente l'ha vista anche Sperti, storico ex di Paola Barale.