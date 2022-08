Reazione a Catena, "caso unico nella storia": pubblico sconvolto, da Liorni...

Francesco Fredella 09 agosto 2022 a

Il game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, continua a riscuotere successo. Si parla ovviamente di Reazione a Catena. Nella puntata dell’8 agosto è accaduto qualcosa di particolarmente strano: il conduttore ha rivelato ai telespettatori una stranezza relativa agli sfidanti, i Falsinesi.

"Caso unico stasera nella storia di questo programma perché, per la prima volta, a scegliere il nome degli sfidanti sono stati... chi?, ha detto Liorni. I nuovi arrivati, però, hanno risposto subito senza troppi giri di parole: "Sono stati i campioni". E il pubblico in studio ha fatto un mega applauso. "Venite da Verona ma non siete veronesi, perciò vi hanno dato il nome di Falsinesi", ha continuato Liorni. L'idea del nome è nata la sera prima in albergo, a rivelarsi è stato proprio uno dei tre concorrenti che non sono veronesi: due di loro sono siciliani e uno piemontese.

Poi ci sono gli sfidanti: Alessandro, Niccolò e Leonardo, che sono toscani ed hanno difeso con i denti il loro titolo di campioni, battendo alla grande gli sfidanti al gioco dell’intesa vincente. Grande successo per l’ultimo gioco. La parola da innovare era "accesa" e sono riusciti a capire tutto grazie al primo e al terzo elemento. Si sono aggiudicati 7.938 euro, in virtù della quale la somma complessiva è stata di 20.000€. Titolo mantenuto.