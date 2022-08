Gilles Rocca e quell'amore in comune Nicolas Vaporidis. Chi è Ilenia

16 agosto 2022 a

Gilles Rocca e Nicolas Vaporidis hanno un amore in comune. Si tratta di Ilenia. In una intervista al settimanale Mio l'attore romano che ha vinto Ballando con le Stelle con Lucrezia Lando qualche anno fa, ha confessato che la sua prima fidanzata è stata proprio la sorella del collega che ha partecipato all'Isola dei famosi. Un amore giovanile, nato sui banchi di scuola, che poi diventato una bella amicizia che dura ancora oggi. Gilles Rocca ha infatti raccontato di essere ancora in contatto con Ilenia Vaporidis e di averle mandato un messaggio dopo la vittoria di Nicolas al reality.

"Nicolas è stato una sorpresa: ha un carattere molto simile al mio, un po’ burbero in apparenza, ma è stato più bravo di me a farsi scivolare le cose addosso e ha tirato fuori una caparbietà che io non ho avuto la forza di tirare fuori". Quanto a Ilenia, "fu il mio primo amore, andavamo a scuola insieme”, ha ammesso Gilles Rocca. Ilenia ha partecipato spesso alla trasmissione condotta da Ilary Blasi per mostrare il suo pancione. La donna infatti oggi ha un compagno ed è mamma. Il suo secondogenito, Vittorio, è nato ad agosto.

Rocca invece è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti. Il loro amore va a gonfie vele anche se per ora non pensano ad avere dei bambini.