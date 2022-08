Uomini e donne, indiscrezione bomba: come saranno scelti i tronisti

16 agosto 2022 a

Uomini e donne sta per ripartire e secondo alcune indiscrezioni ci sarà una grande novità nella nuova edizione del programma di Maria De Filippi su Canale 5. Di sicuro ci saranno Trono Classico e Trono Over in un’unica formula. Ma attenzione, perché, azzarda Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Uominiedonneclssicoeover su Instagram, in questa stagione uno dei quattro tronisti, che sederanno sul trono potrebbe essere scelto in un modo completamente nuovo. A decidere infatti uno dei nuovi tronisti di UeD saranno dame e cavalieri del Trono Over. In sostanza, il parterre degli Over potrebbe votare e dunque scegliere due ragazzi/ragazze che vorranno salire sul trono.

Le due persone saranno già scelte dalla redazione. Poi gli Over ne decideranno uno. Gli altri tre nuovi tronisti avranno invece una normale presentazione, dopo un’accurata selezione da parte degli autori. Quindi, loro inizieranno subito il loro percorso.

Sempre secondo questa indiscrezione, questa svolta nel programma potrebbe non piacere ai fan che in larga parte non vogliono che dame e cavalieri abbiano la possibilità di scegliere il quarto tronista. Peraltro, i telespettatori non hanno nemmeno una buona opinione del Trono Over nonostante pare siano proprio i più anziani a far salire il livello degli ascolti della trasmissione della De Filippi.