Gf vip, la furia della "esclusa" famosa: "Una grande cazz***"

19 agosto 2022 a

a

a

Non c'è solo il nome di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, tra i grandi "esclusi" del Grande Fratello vip. Secondo quanto riporta sul suo blog Alessandro Rosica, infatti, l’ex naufraga non varcherà la porta della Casa più spiata d'Italia. "La mamma di Giulia Salemi avrebbe fatto il provino, per poi essere scartata. Fariba non farà parte del GF Vip", ha dichiarato l'esperto di gossip che poi ha fatto i nomi di altri personaggi che avrebbero fatto i provini per il reality show ma poi sarebbero stati scartati dalla produzione. Si tratterebbe di Taylor Mega e Rosa Perrotta, che di recente ha fatto parlare di sè per la crisi con il suo compagno, Pietro Tartaglione.

Brumotti di Striscia massacrato a Los Angeles: "Te la sei cercata", un'accusa sconvolgente

Ma la ex tronista di Uomini e Donne ha smentinto l'idiscrezione e in modo piccato e secco ha chiarito di non aver avuto alcun contatto con la produzione del Gf vip: "Mai fatto il provino per il Gf", ha sbottato. "Mi dispiace ma è una grande cazz***".

Elenoire Ferruzzi. invece sembra tra le concorrenti della prossima edizione rel reality. Ma sono solo voci. Al momento, infatti, l’unico nome confermato direttamente da Alfonso Signorini (e dalla produzione) è quello di Giovanni Ciacci. Per tutti gli altri si tratta solo di illazioni.