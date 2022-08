Ballando con le stelle, la rivelazione di Elisa Isoardi: "Cosa ho scoperto"

Francesco Fredella 29 agosto 2022 a

Elisa Isoardi a cuore aperto. L'ex conduttrice della Rai, che era scomparsa dai radar, racconta qualcosa che è accaduta a Ballando con le stelle. Una rivelazione del tutto nuova, inaspettata. “A Ballando con le stelle ho scoperto l’importanza dell’attività fisica”, dice nel corso di una lunga intervista al settimanale Confidenze. "Sul set di Ballando con le stelle ho scoperto quanto l’attività fisica faccia bene alla mente. Produci endorfine e sei più felice. Il tennis ormai ha preso il posto dell’aperitivo, che mi concedo solo il sabato con le amiche", racconta ancora.

Adesso è molto atteso il suo ritorno in televisione. “E’ una bella sfida”, dice. La Isoardi sarà in tv con il nuovo programma di Rai 2, che s'intitola: "Vorrei dirti che". Si tratta uno show ricco di storie da raccontare. “Per me Vorrei dirti che è il contratto della maturità. È una bella sfida perché andrò in onda contro Mara Venier, un mostro sacro della tv”. Le sono molto grata, è stata la prima a richiamarmi come ospite quando non lavoravo”, svela la conduttrice a Confidenze.



La Isoardi ha lasciato Roma per andare a vivere al mare. “Mi sono trasferita a Fregene, siamo a mezz’ora da Roma e la vita è già diversa", conclude. Un'altra novità nella sua vita.