Ballando con le Stelle, "addio dopo 10 anni": colpo al cuore della Carlucci, chi la scarica

29 agosto 2022 a

a

a

Grandi cambiamenti a Ballando con le Stelle: Stefano Oradei ha lasciato il talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, non sarà fra i maestri della nuova edizione. Allo stesso tempo, però, non si quali siano i nuovi progetti in cantiere. A spiegare i motivi dell'addio è stato lo stesso Oradei su Instagram. L'ex maestro di ballo ha pubblicato un post con le foto insieme a tutte le sue partner e allieve di questi lunghi anni nel programma.

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi avverte i giurati: "Cosa potrei fare"

Dopo ben dieci anni, quindi, arriva il saluto finale: "È giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che dopo 10 anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… Le combinazioni non funzionavano”. Oradei poi ha continuato: "Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando".

Ballando con le stelle, colpaccio della Carlucci: chi è il concorrente (che farà molto discutere)

Sembra non esserci nessun rancore, insomma, con la famiglia di Ballando, alla quale il ballerino ha ribadito tutto il suo sostegno. Stefano ha fatto un grande in bocca al lupo a Milly, a Paolo Belli e alla produzione della trasmissione, taggando tutti nel suo post d’addio. Il ballerino, comunque, non ha voluto scendere nei dettagli. Resta da capire se deciderà di farlo in futuro o se invece preferirà non commentare ulteriormente.