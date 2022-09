Sonia Bruganelli, la confessione privata: "La cosa più brutta che ho fatto..."

Francesco Fredella 02 settembre 2022 a

Una lunga intervista di Sonia Bruganelli a Il Corriere della sera. La moglie di Bonolis sta per iniziare la nuova stagione come opinionista al Grande Fratello vip e qualche anno fa ha ricoperto lo stesso ruolo a La Talpa con Paola Perego (moglie di Lucio Presta). “Una delle cose più brutte che abbia mai fatto… Non ero pronta… Ero conosciuta come moglie di Bonolis che aveva appena fatto il suo secondo Sanremo…”, dice la Bruganelli a Il Corriere. “C’erano concorrenti intoccabili…Avevo troppi paletti ed ero troppo giovane". Insomma, un'esperienza totalmente diversa che l'ha messa di fronte alla televisione per la prima volta come protagonista (fino a quel momento aveva lavorato solo dietro le quinte).

Sonia Bruganelli parla anche del Gf vip e del litigio in studio, rigorosamente in diretta, con Alfonso Signorini. “Il nostro litigio ci ha unito ancora di più”, rimarca. “Mi aveva tolto la parola in malo modo… Quel litigio ci ha avvicinato… Ho scoperto una persona simile a me". E su Signorini dice: “Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato ma è un tenerone". Nel cast, secondo gli ultimi rumors, ci sarà anche Attilio Romita (ex volto del Tg1). Lui, uno dei volti del telegiornale delle 20, ormai in pensione, sarà uno dei vipponi del Gf vip.