Venezia, Beatrice Valli si presenta così sul red carpet. "Fuori luogo", giudicate voi

Beatrice Valli ha sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, giunto alla 79esima edizione, con Marco Fantini. La ex corteggiatrice di Uomini e donne indossava un abito da sera, firmato Pinko, lungo e aderente, con uno scollo profondo sulla schiena e due cut-out sui fianchi, con una lunga coda e le paillettes. "Il nero non è un mio colore, ma in questo caso mi sono ricreduta", ha scritto la Valli postando le foto della serata sul suo profilo Instagram.

Ed è stata subito travolta dalle critiche: "Fuori luogo". E ancora: "Ma chi siete per andare al Festival? Tutto è folle, spero cambieranno le cose", si legge tra i commenti. "In che film recitate? Le comiche?", dice un follower maligno. A quel punto la Valli ha risposto ironicamente: "Sì, almeno facciamo ridere un po' dai".

"Ma che ci fanno questi personaggi in laguna se nulla hanno a che fare con la settima arte?", si sono chiesti in molti. “Io dico che è più insensato che tu stia qui a commentare una cosa che non ti interessa”, ha ribattuto di nuovo Beatrice Valli. Ma si sa che ogni volta che c'è un evento come un festival del cinema a sfilare non sono solo attori e registi ma anche influencer e vip più o meno famosi.