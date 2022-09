Ballando con le stelle, "l'ha fatto apposta, contro Maria De Filippi". La reazione della Carlucci

03 settembre 2022 a

Non è ancora cominciato e Ballando con le Stelle, sta facendo già molto discutere. Non solo per la presenza di Enrico Montesano, che si è contraddistinto per la sua campagna no vax e per la presenza del fidanzato della giurata Selvaggia Lucarelli - "ma doveva scegliere proprio lui?" - ma anche adesso per la partecipazione al talenta di Rai uno di Marta Flavi.

Come sanno tutti Marta Flavi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo che ora è sposato con Maria De Filippi che guarda caso va in onda contemporaneamente a Milly Carlucci su Canale 5. Questo dettaglio ha scatenato un putiferio. In molti accusano la Carlucci di averlo fatto apposta, di aver scelto la Flavi di proposito, per infastidire la sua "rivale". Ma la conduttrice di Ballando con le stelle, intervistata dal settimanale Di Più, ha risposto per le rime a questa e ad altre domande sui nuovi concorrenti. E ha messo a tacere chi l'ha accusata della presenza di Marta Flavi per far concorrenza alla De Filippi. "Non mi faccia ridere, questo no. Marta Flavi è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi", ha ribattuto la Carlucci.

La quale insomma, l'ha voluta nel suo programma per ben altri motivi. Altroché per far dispetto a Maria De Filippi.