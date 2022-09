Soliti ignoti, la nonnetta Paola gela Amadeus: "Perché sono qui"

Francesco Fredella 15 settembre 2022 a

a

a

Nel programma di Amadeus, i Soliti ignoti, che domina l’access prime time di Rai 1, arrivano due concorrenti provenienti da Milano, Nicolò e sua nonna Paola. La donna fa ridere il conduttore, e non solo, dopo che si fa sfuggire una frase abbastanza a effetto: avrebbe fatto a meno di partecipare al programma. "Com’è nato l’abbinamento? Tu, Paola, hai chiesto a Nicolò di venire con te o è stato lui a proporre a te di partecipare?", chiede Amadeus. E la signora risponde senza troppi giri di parole. "Non sono stata assolutamente io, è stato lui a iscrivere me, io non sarei mai venuta". Le sue frasi continuano a essere virtuali in Rete, praticamente ne sta parlando il web nelle ultime ore. Ed Amadeus incassa l’ennesimo grande colpo con la Rete ammiraglia Rai.

"Notte di passione con un calciatore sposato": GfVip, choc su una concorrente

Ma ai Soliti ignoti arriva anche il ragazzo che ha salvato la bambina caduta da un balcone a Treviso. Un vero eroe. Non mancano siparietti decisamente esilaranti. Amadeus incassa un altro grande successo con questa trasmissione che sta andando fortissimo e piace molto al pubblico. Ma il grande Ama, in questi mesi, sta lavorando al prossimo Festival di Sanremo. Per lui sarà l’ennesimo successo. Rai1 l’ha incoronato re del Festival, proprio come è accaduto qualche anno fa con Pippo Baudo.