Reazione a Catena, gaffe di Liorni: "Carlo...", cosa gli esce di bocca

Gaffe per Marco Liorni. Il conduttore di Reazione a Catena incappa in uno scivolone su Rai 1 proprio sulla protagonista di questi giorni: la Famiglia Reale. Nella puntata di giovedì 15 settembre le sfidanti Copia e Incolla hanno messo più volte all'angolo le campionesse Letizia, Carolina ed Elisa. In ogni caso Le Tre e un Quarto alla fine hanno avuto la meglio.

Non è passato molto però prima che Liorni commettesse un errore: le parole della Zot erano "Principe" e "Cardiff". A unirle la parola “Galles”, di cui Cardiff è la capitale e che riconduce a un titolo della corona inglese, Principe del Galles appunto. Ecco però lo scivolone: Liorni nel spiegare la soluzione ha detto che il principe del Galles è Carlo.

Nulla di più sbagliato: il principe del Galles è William, mentre Carlo è il nuovo Re di Inghilterra. Inutile dire che sul web l'errore non è passato inosservato. D'altronde dopo la recente morte della Regina Elisabetta, tutte le tv e tutti i giornali hanno diffuso la notizia della proclamazione di Carlo III. Anche lui, comunque, non nuovo alle gaffe. L'ultima? Quella sulla penna. Il Re ha rifiutato di scrivere con una in particolare. Il motivo? "Non posso sopportare questa dannata cosa...".