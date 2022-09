Patrizia Rossetti e le corna: "Beccati sul fatto, chi era lei". GfVip sconvolto

20 settembre 2022 a

"Ho preso le corna e di più". Patrizia Rossetti, storico volto di Rete 4 e amatissima dal popolo delle casalinghe per il suo programma su telenovela e affini, sconvolge i coinquilini del Grande Fratello Vip rivelando senza troppi peli sulla lingua la propria dolorosa esperienza di donna tradita dal compagno, colto in flagrante con una sua conoscenza di vecchia data.

A 63 anni la Rossetti, in splendida forma, spiega senza fare una piega: "L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio". Lui era Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset che ha sposato nel 2012. Nel 2019, la fine della loro storia dopo una serie di scappatelle, secondo quanto rivela la Rossetti. Nessun nome, ma qualche dettaglio quello sì. L'amante "è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei".

Da quel momento, dopo la partecipazione a Pechino Express, Patrizia sembra aver chiuso bottega dal punto di vista sentimentale. "Al mio ritorno la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più niente da dirci". "Certo che ho occasioni - replica ai concorrenti che le chiedono conto di corteggiatori -. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi". Chissà che nella casa di Cinecittà (o fuori) non si presenti qualche opportunità imprevista.