Gf Vip, gli insulti ai reali di Romita e altre assurdità: che pena...

Quando è troppo, è troppo. E giustamente Mediaset ha staccato le telecamere. Al giorno due del Grande Fratello Vip (ovvero ieri), i concorrenti della Casa hanno già superato il limite della decenza. E voi direte: «Capirai che novità». Vero, solo che stavolta a dire l'indicibile è un insospettabile: a sbracare non è stata la mancata sposa di Mark Caltagirone, bensì il placido Attilio Romita, ex distinto mezzobusto del Tg1. Il nostro se l'è presa nientemeno che con la compianta Regina d'Inghilterra. I fatti sono andati così: nella Casa più spiata d'Italia, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti stavano elogiando il regno di Elisabetta II.

A quel punto interviene Attilio, professandosi subito #TeamDiana: il giornalista inizia a fare paragoni tra il funerale della Queen e quello di Lady D. «Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Diana?». Colte alla sprovvista, le altre due gieffine provano a giocarsi la carta del girl power, ricordando che la sovrana era l'unica donna al governo di un Paese, circondata da soli uomini. Insomma, sapeva il fatto suo. Attilio però non molla e, per venirne fuori, la spara grossa: «Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di orge e...». Cosa abbia detto in seguito non è noto perché, saggiamente, i registi del reality hanno preferito guardare altrove, staccando le telecamere e spostando l'inquadratura in giardino. Tuttavia il presentimento è che questo possa essere solo l'inizio di una serie di sproloqui visto che Attilio ha già annunciato: «Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 per motivi politico -aziendali. Poi vi dirò». Il nostro comunque è in ottima (si fa per dire) compagnia.

Per esempio, Patrizia Rossetti ha già avvisato i concorrenti che, quando le scappa, lei la fa: dentro o fuori dal bagno. «Vi devo dire una cosa: soffro di colite», ha spiegato, «quando ce l'ho, quindici secondi e poi devo schizzare in bagno. Se lo trovo occupato la faccio da qualche altra parte». Da Nobel la soluzione proposta da Antonino Spinalbese: «Nel caso, falla nella doccia», suggerisce l'ex di Belen. Eccerto, in fondo quale migliore piano B? «Che posso fare? Mica mi devo fare la cacca addosso!», concorda la Rossetti. Dramma opposto invece per Elenoire Ferruzzi che invoca «un clistere» per superare il proprio impasse intestinale. Di questo passo, il ritorno di Mark Caltagirone - perché ovviamente Pamela Prati ne parlerà- sembra quasi una buona notizia. Quasi.