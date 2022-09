Amici 22, Arisa umilia Rudy Zerbi: "Tranquillo. non..."

24 settembre 2022 a

Telespettatori di Amici 22 in visibilio sui sociale per il primo atto della annunciatissima guerra tra Arisa e Rudy Zerbi, i due professori che già in passato avevano dato "spettacolo" dentro e fuori gli studi del talent di Canale 5 firmato Maria De Filippi. Nell'ultima puntata del Daytime, Rosalba Pippa (questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese) ha commentato la stroncatura di Zerbi ad Andre (vero nome Andrea Mandelli), uno dei cantanti di punta della squadra di Arisa. L'ex discografico ha definito "belati" le dote vocali del giovane allievo della scuola, dandogli nella sua pagella l'umiliante voto "1".



La produzione a questo punto ha piazzato la telecamera davanti ad Arisa, nel momento esatto in cui ha scoperto il voto del collega. "Non ti preoccupare che non sa contare di più", ha rincuorato Andre con parole feroci nei confronti di Rudy Zerbi. E su Twitter è partita una raffica di commenti tutti piuttosto duri nei confronti di Zerbi.

Andre, d'altronde, sta già diventando un piccolo personaggio. Di origini ucraine, adottato in Italia quando aveva 10 anni, ha raccontato la sua storia ai compagni di Amici non senza dettagli strappalacrime: "Quando ero in orfanotrofio eravamo 7 compagni su in un istituto di 300 bambini in Ucraina e ogni tre per due io mi nascondevo dalle maestre e iniziavo a canticchiare sempre in un angolino. Per i loro canoni cantare era brutto, sapevano che io continuavo a scappare e cantavo a prescindere. E allora hanno iniziato a cercare le maestre con il direttore dell’istituto dei concorsi di musica e canto. Ritengo di essere fortunato, con la musica ma anche con la vita. A 10 anni generalmente non ti adottano, perché sei già grande anzi è raro che ti adottino a 10 anni. Sono arrivate queste due persone sconosciute che adesso si chiamano mamma e papà e mi dicono ti vogliamo portare via. Siamo la tua mamma e il tuo papà io manco sapevo cosa significasse. Sono venuti in Ucraina, ci hanno messo 5 anni ad adottarmi".