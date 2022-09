Gf Vip, Spinalbese sconvolge Signorini: "Sono già sposato"

Francesco Fredella 28 settembre 2022 a

Apprezzato ed amato dal pubblico del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, si mette a nudo in prima serata. Parla di sua figlia ed ha i lucciconi agli occhi. Le foto della piccola Luna Marì lo commuovono. Alfonso Signorini manda in onda su Canale 5 le immagini del loro ultimo incontro. “Ho la visuale, il ricordo di quel momento stupendo”, racconta Spinalbese. “Lei era stupenda”, dice ancora ricordando il momento della nascita di Luna Marì.

Poi arriva la domanda delle domande: quella su Belen. “È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”, risponde Antonino che conquista l'abbraccio del pubblico a casa.

Per la prima volta proprio Spinalbese svela così dettagli inediti sulla rottura con Belen. Lui dice che non andavano d'accordo e spesso si è ritrovato con i fotografi sotto casa. Un altro mondo a cui non era affatto preparato. Ma Antonino porta le fede al dito: non c'è una nuova donna nella sua vita, nessun nuovo amore. "Non tutti mi conoscono. Molte volte quando non sono con mia figlia tengo a far presente che sono già sposato e attualmente non sono in cerca di niente. Io credo di non riuscire a gestire un altro amore, perché sono completamente invaghito di mia figlia. Non riesco a trovare il pensiero e il tempo, anche se sono giovane e so che accadrà, ma a oggi non è così”, dice. Il momento di commozione massima durante la puntata arriva quando Spinalbese racconta l'ultimo incontro con sua figlia. “L’ho portata a pranzo fuori”, rivela. Intanto, sul monitor c’è una foto che lo ritrae abbracciato con la piccola. “Se vuoi te la faccio avere, te la metto in una bella cornice”, assicura Alfonso.