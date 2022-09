GfVip, la trans Noemi Blonde: "Ho girato un video intimo con lui"

29 settembre 2022 a

"Cn le ragazze trans ha già avuto esperienze". Sempre più piccante la situazione dentro e fuori il Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà il reality condotto da Alfonso Signorini vive del rapporto tra Luca Salatino, ex di Uomini e donne, e la trans Elenoire Ferruzzi quest'ultima è convinta che con i giovane e aitante ex cavaliere possa nascere qualcosa, ma i diretto interessato un po' imbarazzato si sta tirando indietro.

Sulla querelle pruriginosa che sta appassionando i telespettatori su Twitter e Instgram interviene ora Amedeo Venza, influencer che ha intercettato la confessione di un'altra trans, Noemi, famosa sui social con il nico Noemi Blonde. Le sue foto su Instagram sono tutte un programma, ma ancora più esplicite le sue parole su Salatino con cui, dice, ha avuto in passato rapporti intimi. Ragion per cui, rivolgendosi alla Ferruzzi, ironizza: "Tranquilla Elenoire c'è speranza anche per te. Magari non nella casa, ma al di fuori... chissà".





"Luca è un bravissimo ragazzo - premette Noemi vuotando il sacco con Venza -, fedele quando è fidanzato. Riservato quando si parla di sé stesso. Lo conosco da dieci anni. Ci siamo visti tante volte. Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità a Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui. Mi dà ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca, nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero. Non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente, sempre".

"Quindi la bomba vietata ai minori: "Qualche anno fa facemmo un video. Purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo, non sono qui per sput***are nessuno".