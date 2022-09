Gf Vip, Elettra Lamborghini massacrata dalla sorella: "Non sono qui per fare show"

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

Ginevra Lamborghini vorrebbe incontrare sua sorella Elettra, che diffida il GfVip. La famosa cantante non ne vuole sapere. Per lei è un capitolo chiuso. Quella di ieri per Ginevra è stata una serata molto complicata soprattutto per lo scontro con Sofia Giaele De Donà. Poi spazio al rapporto con la sorella Elettra, che ha dedicato un post su Instagram alla vicenda. La gieffina replica: “Sono io che cado dal pero, non vorrei neanche più parlare troppo di questa cosa tra me e lei, sono venuta qui per altri motivi, non di certo per fare lo show“.

Il conduttore allora indaga e le chiede: “E’ soltanto con te che ha dei problemi?”. Ginevra risponde così: “Mi sento di dire di sì. Sembrerebbe che sia rimasta stupita”. E poi si rivolge ancora una volta a sua sorella Elettra, lanciando un appello: “Io non ti ho messa in cattiva luce, sono qui a dirti che ti voglio bene, ti chiedo scusa, ho voglia di parlare con te, magari nel silenzio della nostra cameretta, vicino ai nostri genitori, che possono mediare le nostre litigate, accetto che tu non ne voglia parlare qui, il mio messaggio te l’ho mandato, la mia porta resta aperta, e mi dispiace che tu pensi che io ti voglia mettere in cattiva luce perché non è così”.

A questo punto interviene di nuovo il conduttore, che puntualizza e chiude la vicenda: “Hai dimostrato una grande apertura nei suoi confronti, almeno in questo programma, lei ha tirato giù il muro e rispettiamo la sua decisione, se dice non voglio parlarne avrà le sue ragioni, se troverai un altro muro a smenarci sarà lei”. Ginevra, però, sfiora la rissa con Sofia Giaele - che dice di essere per l'amore libero (quello che ricorda un po' Alex Belli).