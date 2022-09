Mattino 5, il gelo della Panicucci: "Un rinc***". Microfono aperti, e...

26 settembre 2022 a

Un vero e proprio siparietto quello che è andato in onda a Mattino 5. La conduttrice, Federica Panicucci, si è ritrovata a mandare in onda una parolaccia in diretta. Suo malgrado ovviamente. È successo nel segmento di programma dedicato al GfVip. In un primo momento si è parlato del duo composto da Eleonoire Ferruzzi e Luca Salatino. La prima sarebbe completamente innamorata dell'ex tronista di Uomini e donne. Che però è felicemente fidanzato e non ha intenzione di mettere fine alla sua storia.

Elenoire e Luca sono stati protagonisti di un durissimo scontro, che si è risolto dopo alcune ore, quando i due sono riusciti a chiarirsi. Subito dopo aver parlato degli ultimi sviluppi di questo affaire, la Panicucci ha deciso di collegarsi in diretta con la casa del GfVip, dove gli inquilini si erano da poco svegliati. Ed è allora che è partita una parolaccia. Nel corso della messa in onda, sarebbe stato Edoardo Donnamaria a farsi scappare un “eh però è rincogl***ito eh”. Un'espressione infelice che ha messo in imbarazzo la presentatrice.

La situazione ha fatto ridere l'ospite in studio, Raffaello Tonon. Mentre la Panicucci si è lamentata per la sfortuna di essere riuscita a mandare in onda proprio quei pochi secondi: “Ecco abbiam beccato proprio quello, alè! Rientriamo in studio grazie! Eh vabbè”. A quel punto la conduttrice ha chiesto alla regia di staccare immediatamente e di passare all’oroscopo.