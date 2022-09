GfVip, Ginevra Lamborghini squalificata? La battutaccia sessuale

29 settembre 2022 a

a

a

Primo caso "da squalifica" al Grande Fratello Vip. La protagonista è Ginevra Lamborghini, sorellina della ereditiera, influencer e popstar trash Elettra Lamborghini. I loro rapporti sono gelidi, ma l'esplosività verbale appare la medesima. Tutto nasce da una battuta di Attilio Romita (storico mezzobusto del Tg2 già al centro di un divertente "bacio rubato" in piscina alla bella Sara Manfuso): il giornalista ha rivelato una delle sue abitudini casalinghe, quella di sgranocchiare della verdura fresca prima di cena per non arrivare a sera con un buco allo stomaco.

"Perché vuole uscire". Ferruzzi scatenata, soffiata (troppo) intima su Luca Salatino



"Ma non riesco mai a trovare i finocchi", si lamenta. E qui interviene Ginevra Lamborghini, con una battutaccia perfetta per tempi comici ma sicuramente infelice e decisamente politicamente scorretta. "In questa casa un paio ce ne sono". L'ironia fa presa sui presenti, che se la ridono.

Ma su Twitter e sui social, ovviamente, parte la gogna come in ogni caso analogo. C'è chi bolla Ginevra come superficiale, irrispettosa, chi addirittura la definisce "omofoba". E chi la difende, riducendo tutto a un motto di spirito sguaiato, certo, ma non offensivo, si risponde con screenshot di Treccani e Accademia della Crusca, facendo notare la radice volgare del termine "finocchio" e affini e chiedendo a gran voce l'espulsione della ragazza dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Pamela Prati, "devi provarci". Voci impazzite dal GfVip: chi vuole conquistarla





Tutto questo mentre nella casa furoreggia la trans Elenoire Ferruzzi, di certo al di sopra di ogni sospetto. E un altro concorrente, il giovane Edoardo Donnamaria di Forum sorprende tutti facendo parziale coming out con Alberto De Pisis: "Ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L'altro che è un pochetto etero, io al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido". A chi si riferiva la Lamborghini?