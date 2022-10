Gf vip, Fabio Testi in disgrazia: "Come campo oggi", appello disperato

01 ottobre 2022 a

Fabio Testi, all'età di 81 anni e dopo una lunga carriera come attore nel cinema italiano, è costretto a campare con una pensione di 1.100 euro al mese. "Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film". In una intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Testi si è confessato e ha detto che tornerebbe subito al Grande Fratello vip.

"Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo", ha raccontato l'attore. "Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono. Ho fatto cento e passa film, reality, ma ultimamente si parla di me solo per qualche flirt con donne famose (Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, Brooke Shields, Edwige Fenech, ndr). È normale che un attore abbia avuto storie con attrici, ma sinceramente essere ricordato, alla mia veneranda età, per i miei trascorsi da playboy mi sembra ridicolo". E a VeroTv, l'ex concorrente del Gf vip ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: "Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente".

Detto questo Testi sa bene di essere stato comunque un "privilegiato: "Devo dire che sono stato fortunato, perché ho vissuto il momento più bello del cinema italiano. Dagli anni Settanta ai Novanta. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. Sono felicissimo di avere partecipato a quella che è una grande industria del nostro Paese".