Gemma Galgani sbrocca con la Cipollari: "Li fa scappare tutti"

Gemma Galgani non riesce a trovare l'amore. Da oltre 10 anni è una presenza fissa a Uomini e donne: prima Giorgio e poi Nicola Vivarelli - alias Sirius. Insomma, la Galgani vuole assolutamente innamorarsi. E per farlo ha bisogno di trovare l'uomo adatto. Nella lunga intervista concessa al settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, la dama torinese ha lanciato una forte accusa contro Tina Cipollari, storica opinionista del dating show: “Fa scappare tutti i miei corteggiatori e mi deride perché sono una sognatrice”.

Poi ha continuato: “Vorrei essere compresa, non litigare sempre". Forse sta lanciando un segnale alla Cipollari, che da sempre è la sua acerrima rivale? Per adesso, però, la Galgani vuole godersi la stagione televisiva negli studi di Maria De Filippi. “Recita, finge con tutti”, ha proseguito nell'intervista rilasciata al settimanale di Signoretti. Riuscirà la dama torinese a ritrovare il sorriso, oltre all'amore? Le sue ultime storie sono state devastanti sotto ogni punto di vista: solo un bagno di sangue mediatico e nulla di più. La 70enne spera di non essere più attaccata da Tina, che negli ultimi anni non ha mai pensato al giudizio dei telespettatori. E forse la Galgani spera di rivedere presto anche Sirius, l'ex baby corteggiatore ora imbarcato sulle navi da crociera dall'altra parte del mondo.