Uomini e donne, "Perso per colpa tua". Dama Laura, accusa gravissima

E' partita con il botto la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne Over, in programma lunedì 19 settembre ma poi slittata a martedì 20 a causa della scelta di Canale 5 di seguire in diretta il funerale della regina Elisabetta.

La puntata è iniziata, come ai vecchi tempi, con l'entrata in scena di Gemma Galgani, la dama torinese che in estate ha chiuso la frequentazione con Giovanni e che quindi si è detta felicissima di tornare in studio per nuove conoscenze. Dopo un primo battibecco con Tina Cipollari, Gemma ha infatti accettato il corteggiamento di un nuovo cavaliere, di nome Didier.

Successivamente, però, in studio scoppia un vero e proprio caos. Ad un certo punto Maria De Filippi invita Catia, Laura e Sara a sedere al centro dello studio. E grazie a Laura, che prende parola per prima, si viene a sapere che il cavaliere Davide ha frequentato tutte e tre le donne contemporaneamente. Ma la vera vittima sarebbe Laura, con cui Davide aveva intrapreso inizialmente la conoscenza. Catia e Sara sono entrate nella vicenda in seguito, e adesso è Sara l'attuale fidanzata di Davide, da esattamente 15 giorni. Ma la polemica non è finita qua. Anzi, gli attacchi si sono fatti così pesanti che Laura si è fatta sfuggire un dettaglio che ha lasciato i telespettatori di sasso. Secondo la dama, Davide sarebbe colpevole di avergli fatto perdere il cane. Una storia, quindi, piuttosto intricata. Chissà se i interessati faranno luce sulla vicenda.