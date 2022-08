Gemma Galgani, "quando ascolto...": la confessione intima

08 agosto 2022 a

Gemma Galgani rappresenta ormai un pezzo di storia di Uomini e Donne. A 73 anni la dama di Torino è pronta a mettersi ancora una volta in gioco nel dating show di Canale 5, che ricomincerà con una nuova stagione il prossimo settembre. Intanto quest’estate la Galgani si è dedicata al relax: in particolare è stata in Portogallo, dove ha vissuto una bella esperienza.

Al ritorno in aeroporto ha anche trovato una gradita sorpresa, rappresentata dalla sua amica Ida Platano: le due hanno trascorso qualche giorno insieme, dopodiché la Galgani si è lasciata andare a qualche riflessione sui social, ispirata dalle vacanze. “Uno dei momenti più belli è ascoltare il rumore del mare”, ha dichiarato Gemma. Meglio ancora se in compagnia di una cara amica, con Ida Platano che ha ammesso di essersi emozionata per l’incontro con la Galgani: “Io sono felicissima quando passo dei giorni con lei, stare insieme e condividere momenti bellissimi”.

Tra poche settimane si torna a “lavoro”, dato che presto riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne: la messa in onda dovrebbe invece partire da metà settembre, probabilmente lunedì 12 o 19, non è stato ancora comunicato. Chissà se quest’anno Gemma e Ida riuscirai finalmente a trovare l’amore.