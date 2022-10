Ballando con le stelle, colpaccio per Milly Carlucci: chi porta in studio

Francesco Fredella 06 ottobre 2022 a

Al Foro italico, negli studi Rai di Ballando con le stelle, ci sarà anche la vedova di Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan, una donna dolcissima, che è stata al fianco dell'amato Frizzi fino all'ultimo giorno arriva dalla Carlucci. Un vero e proprio colpaccio. Anni fa, nel 2005, Frizzi fu uno dei protagonisti della prima edizione di Ballando con Samanta Togni. Adesso Milly, che da sabato torna in tv con il suo programma ormai collaudatissimo, porta in studio Carlotta. Tempo fa, la moglie di Frizzi aveva detto che si sarebbe trasferita all'estero. La notizia del suo arrivo in pista è stata lanciata da TvBlog. La Mantovan sarà "Ballerina per una notte".

La morte di Frizzi, colpito da un male incurabile, ha sconvolto il mondo della Tv. La Rai gli ha dedicato l'intitolazione degli studi ex Dear, da dove lui trasmetteva L'eredità. Quella con Carlotta Mantovan è stata una grande storia d'amore. I due si sono conosciuti dopo la fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa. Dal loro amore è nata Stella nel 2013. Poco più di un anno più tardi, il 4 ottobre 2014, Carlotta e Fabrizio si sono sposati. Ma quel maledetto 26 marzo 2018 un male ha portato via per sempre uno dei conduttori più amati di sempre.