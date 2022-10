Belen Rodriguez palpa il lato B di Sabrina Ferilli: bollino rosso su Canale 5

09 ottobre 2022 a

Una puntata piccantissima, quella di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 8 ottobre. In particolare piccantissima per una danza in cui si sono lanciate Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, due icone di bellezza, eleganza e seduzione.

Il tutto è successo quando sul palco c'erano due orchestre, Fade e Sara & Sogno Mediterraneo, che provenivano dalla Romagna e da Rieti. Le due orchestre hanno fatto scatenare il pubblica, suonando alcuni dei grandi classici italiani.

Ma a scatenarsi, in primis, è stata anche Sabrina Ferilli, che ha iniziato a danzare con Gerry Scotti. Dunque, a stretto giro, sono scese sulla pista da ballo anche Giulia Stabile e Belen Rodriguez. L'argentina ha subito raggiunto la Ferilli e le due hanno iniziato a danzare insieme. Una danza scatenata e ad altissimo tasso erotico che ha tenuto attaccati allo schermo gli sguardi dei telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. E ad un certo punto, come potete vedere nel frame qui sotto, la mano di Belen è scivolata pericolosamente sul lato B della Ferilli...