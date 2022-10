Iva Zanicchi, la trappola di Francesca Fialdini: "Così mi ha umiliata e offesa"

Francesco Fredella 11 ottobre 2022 a

Iva Zanicchi al centro di una nuova (inutile polemica). La cantante, che è una delle concorrenti di Ballando con le stelle, è stata ospite della Fialdini per parlare di quello che è accaduto nel programma di Milly Carlucci, dove ha avuto uno scontro con la Lucarelli. Alberto Matano la difende a La vita in diretta, dove è tornata a parlare di quanto accaduto sabato sera. La Zanicchi ha ricevuto un misero uno dalla Lucarelli e si è sfogata sui social con il suo compagno di ballo Samuel Peron dicendo qualcosa di irripetibile.

"Tro***": Iva Zanicchi insulta in diretta Selvaggia Lucarelli, choc su Rai 1 | Video



Iva Zanicchi, però, ha chiesto scusa alla Lucarelli con un tweet, ma Selvaggia era già partita all'attacco. Insomma la vicenda non si è fermata nel corso di Ballando con le stelle perché la Zanicchi è stata ospite di Francesca Fialdini a "Da noi…a ruota libera .Così, nel corso de La vita in diretta la grande Iva Zanicchi è tornata a parlare dell'accaduto.