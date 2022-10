Gf Vip, rissa Bruganelli-Pamela Prati: "Non ti credo"; "Vergognati"

Francesco Fredella 11 ottobre 2022 a

E adesso si parla di nuovo della vicenda Pratiful, che ha tenuto banco per mesi e mesi qualche anno fa. Quando in tv si parlava solo di Mark Caltagirone, il fantomatico uomo che la Prati avrebbe dovuto sposare. Ma non esisteva. Tutto è finito sui giornali, tra gossip e avvocati pronti a minacciare e sporgere querela.

La Prati dopo anni di silenzio, e dopo un libro, torna a parlarne. Racconta di essere stata vittima di un raggiro. Ma nessuno ci crede. La Bruganelli parte all'assalto e smonta la versione della Prati. "Mi spiace, ma la mia mente mi dice ancora no… Io penso che la verità non la sapremo mai. Pamela non puoi essere così ingenua, sei così intelligente… Chi sono queste persone che ti hanno raggirata?”, dice. Ma Pamela non ci sta. S'arrabbia. Attacca le due opinioniste in studio, Orietta e Sonia. "Vergognatevi, ci sono tante donne truffate!”, urla ancora la Prati. "Non c’entra l’intelligenza in questo caso…Allora tutte le donne raggirate non sono intelligenti? L’intelligente sei solo tu Orietta? È così cara… Informati, si chiamano truffe affettive…".

La Bruganelli, che quest'anno è tagliente più che mai e in perfetta forma, poi dice: "Esci fuori male…Ti vogliamo dare il beneficio del dubbio invece di fare tutta questa scena…Se reagisce in questo modo ma dai! Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi e mesi a guadagnare i soldi in Tv". E Pamela risponde: "Non ho guadagnato proprio nulla". Caso chiuso. Forse.