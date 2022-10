Verissimo, Paolo Bonolis vuota il sacco sulla moglie: "Cosa ha creato problemi"

Francesco Fredella 10 ottobre 2022 a

Bonolis presenta a Verissimo il suo nuovo libro, che s'intitola "Notte fonda". Il conduttore, amatissimo dal pubblico, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin parla anche del matrimonio con Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip (i due sono sposati dal 2002 e hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele). Nessun pettegolezzo: la vita sentimentale di Bonolis va a gonfie vele con Sonia.

Paolo Bonolis scherza anche sulla scelta di dormire in appartamenti separati, ma dice di aver acquistato una casa vicino alla sua abitazione solo per avere una proprietà più grande. Nessuna crisi. La sua storia con Sonia Bruganelli è solida. “Lei è molto brava, molto lucida. Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca! Per quel programma va benissimo come caratteristica. È una donna intelligente e brillante”, racconta. Alla base del rapporto tra Paolo e Sonia, che quest'anno è ancora più amata dal pubblico in tv, c'è sicuramente un grande rispetto.

I due lavorano insieme: lei, con un passato da attrice sui fotoromanzi, è una delle produttrici più forti della tv italiana. E in alcune interviste del passato ha definito suo marito come il migliore amico. La coppia ha attraversato momenti difficili dopo la nascita della primogenita Silvia, affetta da una cardiopatia grave. E' stata operata subito dopo il parto.