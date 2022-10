Ballando con le Stelle, "si è infortunata": chi rischia il ritiro

12 ottobre 2022 a

a

a

"Dopo una sola puntata, a Ballando con le Stelle si ripresenta lo spauracchio infortunio": secondo Davide Maggio sarebbe a rischio la presenza di Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice, alla seconda puntata del talent di Milly Carlucci su Rai 1. "Si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento - ha fatto sapere il bene informato Davide Maggio -. La giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore e la sua esibizione di sabato è a rischio".

"Come mi ha insultato": Zanicchi smaschera Selvaggia Lucarelli, il caso si complica

La conduttrice, in coppia con Pasquale La Rocca, lo scorso sabato si era esibita in un tango molto elegante e passionale che aveva riscosso l'approvazione sia della giuria che del pubblico. Buona la prima, insomma. Adesso, però, se la notizia dell'infortunio dovesse essere confermata, la presenza della Costamagna potrebbe essere a rischio non solo sabato 15 ottobre, ma anche per tutto il resto del programma. In bilico ci sarebbe la sua partecipazione alla trasmissione.

"Concorso in truffa ai telespettatori": una bomba su Rai e Selvaggia Lucarelli

I fan sono preoccupati che alla fine la giornalista sia costretta a ritirarsi dalla competizione, nella quale aveva già dimostrato non poco talento. Una brutta sorpresa anche per la padrona di casa del talent, Milly Carlucci. Per capire cosa succederà non resta che attendere la seconda puntata.