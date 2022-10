Ballando con le stelle, "fai sch***o!". Iva Zanicchi fuori controllo

16 ottobre 2022 a

"Fai sch***o". Iva Zanicchi non si contiene e a Ballando con le stelle si scatena un altro caso. Decisamente meno piccante rispetto alla rissa con Selvaggia Lucarelli, poi continuata sui social e su altre trasmissioni della Rai. Qualche giorno fa la cantante emiliana aveva dato della "tr***a" alla giurata, colpevole di averla stroncata. La frase sussurrata all'orecchio del suo maestro Samuel Peron, a microfono aperto, aveva fatto il giro d'Italia.

Nell'ultima puntata, invece, tutto è avvenuto alla luce del sole. Guillermo Mariotto stronca la coppia Iva-Samuel, dando loro un clamoroso 2 e la 80enne Aquila di Ligonchio, sempre schietta, lo redarguisce a modo suo: "Fai sch***o Mariotto!". In studio, fortunatamente, la prendono tutti sul ridere. Il siparietto continua: "Che ore sono?", chiede la Zanicchi a Milly Carlucci. "Mariotto, vorrei darti un bacio ma non te lo do… cerca di interpretare quello che ti sto dicendo. Vorrei mandarti a… ma non ti ci mando!".

Qualche screzio anche con Selvaggia, che le appioppa un bel "1". E così, un po' polemicamente, Iva si rivolge ad Alberto Matano: "Non assegnarmi il tesoretto stavolta, Matano, se me lo assegni rischi di essere mandato via dal programma!". Quando Carolyn Smith ricorda quanto capitato la settimana scorsa, la Lucarelli si fa seria: "Ho detto che non voglio più tornare su quello che è successo! Io e Iva ci siamo chiarite, mi ha chiesto scusa. Basta".