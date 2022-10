Amici, Cuccarini travolge Rudy Zerbi: "Processo alle intenzioni"

17 ottobre 2022 a

a

a

Alta tensione nella puntata del daytime di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove è andata in sacena la sfida di Niveo, allievo di Lorella Cuccarini. E prima della sfida, Lorella non ha detto nulla, anche se il nervosismo traspariva. Infatti, la Cuccarini ha parlato solo quando la gara è terminata.

Amici, De Filippi stravolge tutto: pare che domenica prossima...

Aveva infatti qualcosa da chiarire con Rudy Zerbi, un qualcosa che aveva a che fare con la lettera inviata da quest'ultimo a Niveo: Rudy aveva infatti scritto che secondo lui l'allievo pensa troppo al consenso dei ragazzini in casa, insomma non vede genuinità.

Ed ecco la risposta dalla Cuccarini: "Questo mi ha un po’ disturbato ma anche divertito. Tu non puoi scriverlo se poi non porti delle evidenze. Questa settimana ho chiesto anche dei video che però non ci sono. E’ un processo alle intenzioni che io rimando al mittente", ha picchiato durissimo.

"Vedremo". Un colpo al cuore di Maria De Filippi? Pare che...

Come detto, Niveo ha vinto la sfida. Ma non è stato semplice: il giudice Carlo Di Francesco, al momento del giudizio finale, ha titubato e non poco. "C’è qualcosa che non mi torna in entrambi ma sicuramente l’attitudine che trovo più matura almeno per provarci qua dentro è quella di Niveo", ha alla fine rotto gli indugi Di Francesco.