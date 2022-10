Tu si que vales, Sabrina Ferilli crolla in lacrime: sul palco...

23 ottobre 2022 a

A Tu si que vales, il programma in onda su Canale 5 sabato 22 ottobre, commuove l'esibizione di Antonietta Messina: 59 anni e una storia difficile. Tredici anni fa credeva di aver sconfitto un tumore, che però è da poco tornato. Ma lei non vuole mollare, continua a credere nel suo sogno: il canto. E così, si presenta nello studio.

A Tu si que vales, la Messina presenta La Vita, canzone di Shirley Bassey. Un inno alla vita che interpreta divinamente, un'esibizione strepitosa. Tanto che Sabrina Ferilli ha pianto per l'intera performance. Dunque Belen Rodriguez: quando Antonietta ha finito di cantare, si è lanciata sul palco, la ha abbracciata con trasporto. "Scusate ma non ce la faccio, grazie per questa lezione", ha affermato Belen, sempre più commossa.

Quindi le parole di Maria De Filippi: "Allora, tutti, nel pubblico, non si sono alzati per la tua storia, ma per l’interpretazione che hai dato alla canzone". E ancora: "Sconfitto una volta il male, sconfitto la seconda, andiamo avanti con questi pensieri", ha concluso la De Filippi. Per Antonietta, insomma, un trionfo e tanta commozione.