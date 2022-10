Gf Vip, Ferruzzi e il "vaffa" agli autori: di notte si scatena il caos

Francesco Fredella 26 ottobre 2022 a

Ancora una volta, nel corso della notte, nella casa del Grande Fratello vip avviene di tutto. Urla, tensione, litigi. Elenoire Ferruzzi urla un sonoro “vaffa” agli autori (il video sta facendo il giro della Rete). La concorrente, che aveva messo gli occhi su Luca Salatino, adesso incassa il no di Dal Moro, che però si era lasciato andare con lei. Ma tutto sarebbe stato solo legato ad un'amicizia, forse travisata dalla concorrente.

Così, ancora una volta, la Ferruzzi si trova illusa e abbandonata. La Ferruzzi è abbasta arrabbiata, sembrava essersi invaghita di Daniele. Dopo la nottata, abbastanza complessa, Giaele ha parlato con Daniele Dal Moro. Qual è stato l'argomento? Il rapporto con Elenoire. La concorrente, con molta pazienza, gli ha spiegato che il suo comportamento potrebbe essere stato frainteso. Daniele, poi, ha ribadito: "Elenoire è solo un’amica". Caso chiuso, forse.

“Quando un uomo si approccia con una trans, perché quella sono io, nega tutto. A domanda diretta nessuno ti dice che è attratto. È ovvio che Daniele dica questo, come dicono tutti. Ma secondo voi so pazza? Che prima mi attacco a Luca e poi a Daniele? Che mi invento tutto? Le cose si fanno in due. Come mai non dico a te Edoardo che sei innamorato? Eppure tu sei il più affettuoso. Se lo dico su Daniele è perché a lui piaccio”, racconta la Ferruzzi. Il suo è stato un vero e proprio sfogo. Una crisi di nervi senza precedenti. E nel confessionale la Ferruzzi ha urlato senza mezzi termini, tanto che la regia ha dovuto censurare tutto. “Io no e allora ho travisato, ma vaff…ulo”: parole fortissime, le uniche pronunciate, virali in pochi minuti.