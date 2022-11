Flavio Briatore "si deve ripulire": bomba al GfVip

Francesco Fredella 01 novembre 2022 a

Giaele De Donà e Flavio Briatore sono stati insieme? Un vero giallo, che adesso si gonfia ancora di più. Andiamo per gradi. La concorrente del Grande Fratello Vip sostiene di aver avuto una storia d’amore con l’imprenditore torinese. Ma lui nega. Lei dice: “Per fortuna ci sono le foto”. E il caso, adesso, si complica ancora di più. “È stanco di essere sempre accollato a delle donne diverse, o magari in quel periodo frequentava una e si deve ripulire”, continua ancora Giaele.

Poi vede in diretta gli scatti del marito, che si accompagna a una sua amica. “Ma la fede? Devo sapere qualcosa?”, urla durante la punta. A quel punto ci pensa Signorini a stuzzicare Sofia Giaele De Donà: “Tra le tue libere frequentazioni c’è Flavio Briatore”. Queste parole vengono pronunciate senza mezzi termini per mettere un punto (di inizio o fine) al loro amore libero, che potrebbe ricordare quello di Alex Belli e Delia Duran. Giale parla dell’amicizia con Briatore. E riavvolge il nastro: “Eravamo a Forte dei Marmi, mi ha invitata, sono andata con una mia amica, ci siamo conosciuti in Sardegna”.

Ma nella casa la stilista sta vivendo un flirt con Antonino Spinalbese. “Ci siamo innamorati, abbiamo fatto l’amore”, dice ancora. “Sicuramente ci ho pensato, pensavo che l’avesse fatta questa cosa per una vendetta nei miei confronti, poi pensandoci se ci sono dei problemi viene qui e me lo dice, mi aspetto una risposta”. Sbotta, però, quando vede le foto del marito con una sua amica. “Ma la fede? Conosco bene la mia migliore amica, non mi farebbe mai un torto simile, c’è qualcosa che devo sapere? A me va bene che esca a divertirsi, però voglio che tutte sappiamo che è sposato”, dice.

A mettere i puntini sulle “i”, come si dice in gergo, ci pensa Sonia Bruganelli. “Sono un po’ preoccupata per lei, tutta la sceneggiatura si sta riempiendo di buchi, mi sono informata e sembra che non ci sia più il divorzio per tradimento, se si è mossa con Antonino non funziona”, puntualizza l’opinionista.