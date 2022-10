Antonino e Giaele, roba piccantissima nel letto: il video

29 ottobre 2022 a

Primi, pesanti indizi: dalle parole (leggasi: affettuosa simpatia) Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sarebbero passati ai fatti. Tradotto: un piccantissimo amplesso nel lotto, sotto lo sguardo indiscreto delle telecamere piazzate in camera e quello di centinaia di migliaia di telespettatori a casa. Primo momento veramente hot al Grande Fratello Vip, con le docce in bikini che al confronto di quanto accaduto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre pare roba da educande. L'ex di Belen Rodriguez e la frizzante influencer (che nella vita vera sarebbe sposata) si sono infilati sotto il piumone. La coperta non ha potuto nascondere i movimenti, eloquenti, dei due corpi abbracciati. Con le mani, di lei, unica propaggine a spuntare dalle lenzuola. Abbandonate al più puro piacere, così almeno assicurano sui social i telespettatori, impazziti.

E tra sospiri e ondeggiamenti, qualcuno giura di aver intercettato anche una frase bisbigliata dall'hair stylist milanese, un "fai piano" che sembra tutto un programma. A chiusura de cerchio, dopo qualche minuto, arriva la battuta del volpone occhio lungo Attilio Romita, che di fronte a uno Spinalbese con macchia sospetta sui jeans, ha commentato con prontezza: "Hai il segno delle mani di Giaele".

"Hai paura di rimanere solo con me?", lo aveva provocato poco prima la De Donà, scommettendo con l'ex di Belen: "A Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno". Da qui a febbraio di giorni (e di notti) ne mancano ancora parecchie.