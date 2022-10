Pamela Prati e Patrizia Rossetti, "il tuo c***o": roba estrema al GfVip

25 ottobre 2022 a

Il momento clou del Grande Fratello Vip di questi ultimi giorni? Il dibattito sul Lato B delle over 60enni che ha visto protagoniste Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Le due bellissime stagionate primedonne della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non si sono risparmiate colpi bassi. Pardon, è proprio il caso di dirlo, sotto la cintura. La conduttrice storica del pomeriggio di Rete 4, diventata poi regina delle televendite insieme a Giorgio Mastrota, le contesta: "Hai il c***o piatto". La showgirl, star del Bagaglino e icona sexy di Mediaset fin dagli anni Ottanta, non la prende bene, come logico. "Tu hai il c***o con la cellulite", ribatte nel più classico stile dello specchio riflesso. Poco maturo? Sicuramente. Efficace, almeno televisivamente parlando? Altrettanto certo.

A dirigere il gioco, da arbitro non troppo super partes ci ha pensato l'ineffabile Attilio Romita, storico mezzobusto del Tg2 sempre prodigo di commenti e gesti galanti: "Il c***o di Pamela non si tocca". Parole che hanno provocato la sottolineatura sarcastica della trans Elenoire Ferruzzi, tagliente come al solito: "Sembri un calorifero nel deserto". Definizione più che esaustiva.

La Prati è stata indubitabilmente la regina della serata anche per il confronto particolarmente velenoso con Alberto De Pisis, che l'aveva appena nominata. "Godiamoci il successo!", grida lui. E lei gli fa il verso imitandone la erre moscia: "Amore io me lo godo tu non lo so!". "Io me lo godo anche stasera, ho avuto anche io i miei successi nella vita", rivendica con orgoglio De Pisis, gay dichiarato ma con un flirt passato con Taylor Mega. "Amore - ribatte brutale la Prati - io non sapevo nemmeno chi fossi prima di entrare qua". E tanti saluti.