Ballando con le Stelle, voci su Costamagna-La Rocca: è caos in Rai

Assenza sospetta a Oggi è un altro giorno. Se infatti Luisella Costamagna è stata ospite di Serena Bortone su Rai1, lo stesso non si può dire del suo compagno di ballo. Pasquale La Rocca infatti non era in studio. Un dettaglio non da poco se si considera che la coppia di Ballando con le Stelle, nella scorsa puntata era a un passo dal ritirarsi. I continui problemi di salute della Costamagna hanno costretto i due a parlare con la giuria e Milly Carlucci, salvo poi tentare nuovamente un'esibizione.

Eppure la mancanza di La Rocca al fianco della Costamagna dalla Bortone non è passata inosservata. La stessa conduttrice ha chiesto le motivazioni, per poi sentirsi rispondere con ironia: "Sabato mi ha detto che andava a comprare delle sigarette", è stata la battuta della giornalista. Qualcosa comunque non torna ai telespettatori. Non a caso, sempre sabato scorso, Domenico Marocchi aveva provato a intervistare La Rocca dopo l'esibizione. Risultato? Non è riuscito nell'intento.

L’inviato della Bortone aveva commentato il forfait ammettendo: "Mi si è ritirato il ballerino!". In ogni caso il ballerino sarebbe uscito con furia dall’Auditorium dopo essersi esibito con la giornalista. Non è chiaro quale sia il motivo, ma la probabilità è che La Rocca non avrebbe preso bene il cambio di programma: la coppia non si è ritirata dal programma, esibendosi in maniera improvvisata