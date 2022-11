Gf Vip, Patrizia Rossetti hard: via l'intimo, si vede tutto. Scandalo su Canale 5

Francesco Fredella 04 novembre 2022 a

Quello di Parrizia Rossetti al Gf vip è un vero incidente sexy, che diventa subito virale. Cosa accade? Ve lo raccontiamo. I concorrenti giocano in salotto: tutto fa pensare al gioco della bottiglia, ma non lo è. Si tratta di qualcosa di molto simile. Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon si devono scambiare un bacio, mentre Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis i vestiti. La presentatrice preferisce spogliarsi in giardino, senza gli occhi indiscreti delle telecamere. Le telecamere del giardino, però, inquadrano tutto: la Rossetti si spoglia e non ha il reggiseno. Cosí, lo spogliarello diventa subito virale sui social.

Ma la vera chicca resta legata alle domande. Una volta che rientrano in salotto, Alberto De Pisis deve dire una "verità". E non risponde alla domanda: “Con chi andresti in un'isola deserta?" E poi, dopo un po’, sceglie Patrizia Rossetti. De Pisis, promosso a vip da Signorini (non lo ricordiamo in onda altrove), potrebbe già pensare all’isola dei famosi.

La Rossetti, invece, in passato aveva detto di non voler partecipare ad un reality. Lo disse, secondo Guenda Goria, in occasione del suo Gf vip quando partecipava in coppia con sua madre. Poi pare che abbia cambiato idea, improvvisamente.

La puntata di ieri, invece, ha regalato ancora una volta grandi emozioni. Ci sarà un matrimonio dopo il Gf vip: quello di Luca Salatino e Soraia. L’ex di Uomini e donne ha detto di voler convolare a nozze dopo il reality. Ancora una volta la casa porta tanto amore ai concorrenti.