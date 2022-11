Ballando, share a picco per Milly Carlucci? Un terremoto: che carta si gioca

04 novembre 2022 a

a

a

Milly Carlucci prepara una sorpresa per la prossima puntata di Ballando con le Stelle: secondo indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo su Dagospia, come ballerina per una notte potrebbe arrivare Wanda Nara, ex di Mauro Icardi. La sua presenza potrebbe aiutare anche a risollevare gli ascolti non proprio positivi del programma: "Basterà per arginare il calo di ascolti della prossima puntata?", si chiede Dandolo.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, gira voce che... è caos in Rai

In ogni caso, a tenere "vivo" il talent show di Rai 1 sono soprattutto Iva Zanicchi, Enrico Montesano e Giampiero Mughini. A tal proposito Dandolo scrive: "Enrico Montesano balla benissimo ma ha un po’ deluso chi s’aspettava che ingaggiasse un duello con la giurata Selvaggia Lucarelli su vaccini e green pass. Del resto, qualche decennio di mestiere insegna come sopravvivere ai talent e ai reality: fingersi morti, sempre".

"Troppe polemiche". Ballando con le Stelle, la frecciata di Carolyn Smith

Su Dagospia, poi, vengono passati in rassegna anche gli altri concorrenti di Ballando: "C’è un po’ di delusione per Paola Barale. La showgirl sembra abbia davvero poca voglia di mettersi in gioco, ed è un peccato, visto il ballerino che si ritrova. Rosanna Banfi non pervenuta: toccante il racconto sulla sua malattia, ma il resto è noia". E ancora: "Gabriel Garko, imponente e scultoreo, ha negato di aver mai ballato e invece è l’unico concorrente che in passato ha preso lezioni: doveva prepararsi a un film su Rodolfo Valentino. Scoperto, ha minimizzato la cosa". Al momento preoccupa il suo infortunio, che potrebbe compromettere la sua partecipazione al talent.