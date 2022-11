Francesco Totti-Fiordelisi in tribunale? Spunta una chat decisiva

05 novembre 2022 a

Continua a far discutere il caso che vede protagonista Francesco Totti e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima parlando con alcuni concorrenti del GF Vip ha rivelato di aver ricevuto un messaggio dall’ex capitano giallorosso, tra l’altro mentre era già impegnato in una relazione con Noemi Bocchi. L’amico di Totti, Alex Nuccetelli, ha smentito tale circostanza, ma la Fiordelisi non ci sta a passare per bugiarda.

E così il suo team che le sta curando i social mentre è dentro la casa del reality di Canale 5 ha diffuso una nota firmata dagli avvocati in cui si chiede all’ex marito di Ilary Blasi e al suo amico di dire la verità e di concedere l’autorizzazione a pubblicare lo screenshot del “ciao” inviato da Totti alla Fiordelisi. “Non devo giustificarmi di nulla - ha dichiarato Nuccetelli - Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella”.

“Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi - ha aggiunto - che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip”.