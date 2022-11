Gf Vip, Fiordelisi sgancia la bomba: "Totti mi ha scritto e..."

02 novembre 2022 a

Rivelazioni clamorose nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 7. La protagonista è Antonella Fiordelisi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora influencer, che ha svelato di essere stata contattata da Francesco Totti poco prima di entrare dentro la casa del reality show. La gieffina si era lasciata sfuggire la bomba nei giorni scorsi durante uno scambio di confidenze con Giaele e Edoardo, così Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per dare spazio al gossip nell'ultima diretta del reality.

"Sì, è vero che mi ha scritto Totti" - ha raccontato Fiordelisi. "Mi sono accorta nella chat di Instagram di avere una sua richiesta di contatto. Mi aveva scritto "ciao", però non ho risposto perché avevo notato questo messaggio troppo tardi. Altrimenti - aggiunge - l'avrei accettato forse". A quel punto, Signorini ha chiesto se il messaggio dell'ex capitano della Roma fosse arrivato prima della rottura con Ilary Blasi: "No, non è di molto tempo fa, dovrebbe essere di due mesi fa, ma non sono sicura, sicuramente dopo la separazione forse era single", ha replicato l'influencer. Tuttavia, Signorini ha puntualizzato che Totti non è mai stato solo in quanto aveva già iniziato la sua storia con Noemi Bocchi: "Ah! Allora, ciao Noemi!" - ha ironizzato Fiordelisi. "Comunque mio padre può vedere a quando risale la chat". A dimostrazione di quanto afferma, quindi, dà il via libera al padre - che evidentemente gestisce i suoi canali social mentre lei è nella casa più spiata d'Italia - di mostrare lo screenshot.

Ma il nome di Totti non è il solo a essere saltato fuori nel corso della puntata. Fiordelisi, sempre punzecchiata dal conduttore, ha infatti ammesso di aver ricevuto altri messaggi da diversi calciatori: "L'ultimo è un calciatore che inizia con la Z ed è di Roma. Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all'appuntamento". E ancora, Higuain: "È stato più esplicito, prima ha iniziato a parlare del più e del meno, poi mi ha chiesto delle foto spinte. Non gliele ho mai mandate".