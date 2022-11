Ballando, Iva Zanicchi-choc: "Mi diventa duro". Proprio quello: gelo su Rai 1

06 novembre 2022 a

a

a

Ci risiamo. Ancora Iva Zanicchi e ancora le sue frasi al limite, o forse oltre il limite, a Ballando con le Stelle. Il tutto nella puntata in onda su Rai 1 sabato 5 novembre. Nel programma di Milly Carlucci, infatti, al momento della valutazione è arrivato il momento della fatidica barzelletta dell'Aquila di Ligonchio. E insomma, si inizia a tremare...

Ed ecco che i protagonisti della prima barzelletta della Zanicchi sono due amici che si rivedono dopo tanto tempo, dunque uno dei due confessa all'altro di non riuscire più a fare sesso con la moglie. "Se mangi tanto pane, risolvi la situazione", gli suggerisce l'amico. Dunque, il tizio va in panetteria e compra 5 kg di pane. Ed ecco che il panettiere gli fa notare: "Se ne compra 5 chili guardi che le diventa duro". E il tizio: "Diventa duro? Allora me ne dia 10 chili!". Grasse risate e i consueti attimi di gelo in prima serata su Rai 1.