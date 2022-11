Barbara D'Urso? "Ho rifiutato perché c'era lei": il vip che fa a pezzi Carmelita

19 novembre 2022 a

Franco Oppini si confessa, nel corso della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News, e svela cosa c'è dietro il suo no ad Alfonso Signorini, che per questa edizione lo voleva come concorrente al Grande Fratello Vip, dove lo scorso anno ha partecipato suo figlio Francesco, nato dall'unione con la ex moglie Alba Parietti. L'attore ha rivelato di averlo fatto nonostante la lauta offerta economica ricevuta. Il motivo del rifiuto risiede nell'amore per il teatro, a cui Oppini è profondamente legato, essendo stato uno dei componenti storici del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli.

“Da gennaio - spiega l'attore - comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti". Sul palco del programma teatrale ci sarà anche Barbara D’Urso - che torna a recitare dopo molti anni di stop. "Barbara D’Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio Cinque. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”, dice Oppini. Poi, la rivelazione: "Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”, conclude così Oppini, senza però specificare di che cifre si tratti.