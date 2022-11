Striscia, Iva Zanicchi? "Sesso sul tavolo del ristorante": fuori controllo

19 novembre 2022 a

Da settimane ormai Iva Zanicchi è l'autentica star di Ballando con le stelle e, di riflesso, di tutto il palinsesto di Rai 1. L'aquila di Ligonchio, 82 anni, non è solo concorrente del talent vip di Milly Carlucci, show di punta del sabato sera di viale Mazzini: è animatrice, polemista, financo disturbatrice (mitologico ed esplosivo il "che tr***a" sibilito all'indirizzo della giurata Selvaggia Lucarelli, una rissa degenerata poi sui social e in altri programmi Rai). E sopratttutto, mina vagante.

Il siparietto in diretta con Samuel Peron, suo coreografo e partner di scena, con grande imbarazzo della Carlucci, vale il sesto posto nella classifica dei Nuovi mostri di Striscia la notizia, su Canale 5, che ripropone il meglio del peggio della settimana televisiva italiana.

"Tra un passo di danza e l'altro si concede anche un passo falso, la barzelletta sconcia", la presenta così Striscia. "Una signora va dal medico - racconta la sempre esuberante Iva -, disperata: guardi, noi siamo ancora giovani ma con mio marito non facciamo più l'amore. Il dottore le risponde: Ho un ritrovato americano potentissimo, dia una fialetta a suo marito tutti i giorni poi tra una settimana venga che vediamo i risultati. Dopo una settimana questa arriva tutta arzilla dal dottore: l'altro giorno ha tirato via la tovaglia apparecchiata e l'abbiamo fatto sul tavolo! Scusi - le domanda il dottore -, non è quello che voleva? Essì, ma in quel ristorante lì non ci torniamo più". Standing ovation del pubblico in sala. "E se mi gira - minaccia la cantante - racconto anche qualcosa di più salato...".