Ballando con le stelle, caso-Montesano? "Cosa proprio non torna"

Si è parlato e si parla ancora molto, di una maglietta, indossata da Enrico Montesano a Ballando con le stelle, dove si legge: «Memento audere semper» e anche «X Mas». Sicuramente è imbarazzante, anche se non è da oggi che Montesano testimonia insofferenza per quel che lo circonda. Non a caso, è stato uno dei più grandi assertori del "no vax" all'epoca del vaccino. Mi viene in mente che, probabilmente Enrico ha qualcosa con la "x", x di X Mas e x di "no vax". Può essere, ma può anche essere che qualcuno si poteva accorgere di quella maglietta, da non proporre in prima serata in televisione.

Dico la verità: non so nemmeno quanto quella maglietta rappresenti un'idea politica di Enrico Montesano o se non sia soltanto una sua voglia di provocazione. Da qualche parte leggo che analoghe magliette furono viste sfilare ai Fori Imperiali il 2 giugno, alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Se Montesano, come abbiamo visto, ama una maglietta, Iva Zanicchi ama le barzellette un po' spinte. Ma, anche in questo caso, non possiamo stupirci più di tanto, in quanto la Zanicchi, morigerata, tranquilla e possibilmente silenziosa, non lo è stata mai in tutti i suoi ottanta anni di vita.

A me personalmente è simpatica, bisogna soltanto farle presente che, se si partecipa a una gara come Ballando con le stelle, il voto della giuria va rispettato e non necessariamente discusso. Desidero complimentarmi con Marco Bellocchio. Ho apprezzato la bravura di Fabrizio Gifuni e Margherita Buy, il clima e le atmosfere di Esterno Notte, dove si racconta del rapimento, con le conseguenze che sappiamo, di Aldo Moro. In quegli anni, come oggi, facevo il giornalista e ricordo il clima di paura e di ansia che tutti abbiamo vissuto.