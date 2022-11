Selvaggia e la rissa durante la pubblicità: tam tam, "lascia Ballando"

Francesco Fredella 28 novembre 2022 a

Forse stavolta le scintille sono troppe. La giuria di Ballando con le stelle potrebbe scricchiolare per la prima volta dopo 10 anni. Selvaggia Lucarelli, quest'anno, sembra più agguerrita che mai.

Nella puntata del 26 novembre è andato in onda uno scontro senza precedenti tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Andiamo per ordine. La giurata ha criticato i colleghi accusandoli di poca obiettività nel caso di Iva Zanicchi, che ad ogni esibizione prende sempre volti altissimi. Per la Lucarelli la Zanicchi non dovrebbe essere più in gara. Ma quando Selvaggia pronuncia la parola "squallida" Mariotto s'infiamma e le dà della “scimmia arrabbiata” (accezione poco elegante) per colpa dell’eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

“Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra c***zi e maiali da settimane. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di La sai l’ultima gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tr***a rivolti a una giurata. La giurata incassa obtorto collo, del resto è un paese in cui se dici tr***a a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse, e si va avanti”, dice la Lucarelli. Senza freni, senza filtri.

E poi sgancia una bomba: una frecciata a Carolyn Smith: “Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino Lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, “in Veneto è un intercalare”, dice. La concorrente è emiliana”. Durante la pubblicità pare che ci sia stato uno scontro con Mariotto, che lei stessa racconta nel dettaglio. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e avrebbe urlato: “Come ti permetti di dare della squallida a questa signoraaaa che nonostante i suoi problemi sta qui a sorridere (lei eh, non io), sei una scimmia che lancia escrementi ovunque!”. La reazione della Lucarelli la conosciamo tutti. Secondo una parte della Rete potrebbe presto lasciare Ballando con le stelle. Sarà realmente così? Intanto, da quello che si nota tra i giurati ci sarebbe molta, forse troppa, tensione.